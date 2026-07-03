O Chat Controlu 1.0 se bude hlasovat potřetí

O výjimce, která ještě nedávno zcela legálně umožňovala skenovat všechna data občanů Evropské unie, se bude hlasovat potřetí. Výjimka za dramatických okolností, kdy nadnárodní strana EPP vyvolala opakované hlasování, skončila. Ani opakované odmítnutí Evropským parlamentem ale není strana EPP spolu s ostatními evropskými institucemi ochotna akceptovat a pokračují ve snaze i nadále.
Zelenou k tomu dala samotná předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola (EPP) spolu s prezidentem EPP Manfredem Weberem, když navzdory hlasování své vlastní komory vyzvala Evropskou radu, aby nařízení opět vzkřísila a zařadila na program hlasování Evropského parlamentu. Konstantin Macher z organizace Digitale Gesellschaft to nazývá skandálem a poškozováním Evropské demokracie. Není prý možné, aby se hlasování opakovalo do té doby, než je s ním EPP spokojená.
I přes tyto protesty se Evropská rada složená z členských států rozhodla hlasování skutečně znovu opakovat a zařadila ho na program hlasování Evropského parlamentu už na příští týden. Velkou zásluhu na tom prý má německá vláda pod vedením Friedricha Merze (CDU) a to i přesto, že ještě nedávno prohlašovala, že masové sledování je tabu. Spekuluje se o tom, že nepůjde o prodloužení stávající výjimky Chat Control 1.0, ale o nový zákon s totožným obsahem. Tím chce Rada obejít některé demokratické kontrolní mechanismy a uspíšit jeho přijetí.
Bývalý europoslanec Patrick Breyer vyzývá občany EU ke kontaktování svých reprezentantů v Evropském parlamentu a upozorňuje, že se hlasování má navíc uskutečnit v době, kdy si mnoho Europoslanců vzalo dovolenou. K této výzvě se přidává i celá nadnárodní Pirátská strana, která současné dění nazývá útokem na demokracii.
Paralelně s těmito pokusy se stále jedná o Chat Controlu 2.0, který má tuto výjimku permanentně nahradit. Ani na posledním jednání nedošlo ke shodě. Neshody panují stále o tom, jestli má být skenování povinné a zahrnovat šifrovanou komunikaci tak, jak to chce Evropská komise a většina zemí EU. Další jednání se uskuteční pod předsednictvím Irska, které podporovalo Chat Control 2.0 i v době, kdy návrh stále obsahoval i skenování textu či hlasu, a které dlouhodobě kritizuje šifrované aplikace. Irský ministr spravedlnosti Jim O'Callaghan chce komunikaci občanů sledovat dokonce v reálném čase.
(Zdroj: Chat control – Digital Society criticizes blatant foul play)