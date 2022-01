Autor: Unigine Corp.

Zítra to bude deset let co Unigine Corp. vydalo svoji první hru strategii Oil Rush. K oslavě výročí bude hra zdarma, patrně na pořád. Můžete ji hrát bezplatně na Steamu.

Oil Rush je strategická námořní hra ve světě, kde atomová válka rozpustila polární čepičky, všude je moře a bojuje se o poslední zásoby ropy. O hře jsme tu svého času také psali.

(zdroj: gamingonlinux)