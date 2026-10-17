OpenAlt zveřejnil program, proběhne 7. a 8. listopadu v Brně

Organizátoři konference OpenAlt zveřejnili program akce, která se letos uskuteční o víkendu 7. a 8. listopadu na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Jde o 21. ročník akce věnované otevřeným technologiím, datech, informační bezpečnosti, DIY a IoT.
Program zahrnuje témata od svobodného softwaru, počítačové bezpečnosti, operačních systémů a webových technologií až po vzdělávání, bezpečnost a otevřená data. Chybět nebudou ani stánky projektů, na kterých uvidíte ukázky 3D tisku, otevřeného hardwaru, radiomatérské techniky a pokračovat bude i téma balónových sond.
Akce je určená jak zájemcům, kteří se s otevřenými technologiemi teprve seznamují, tak zkušeným uživatelům. Vstup na akci je zdarma, všechny přednášky se nahrávají a později budou zveřejněny jejich záznamy.