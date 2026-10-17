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OpenAlt zveřejnil program, proběhne 7. a 8. listopadu v Brně

Petr Krčmář
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OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
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Organizátoři konference OpenAlt zveřejnili program akce, která se letos uskuteční o víkendu 7. a 8. listopadu na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Jde o 21. ročník akce věnované otevřeným technologiím, datech, informační bezpečnosti, DIY a IoT.

Program zahrnuje témata od svobodného softwaru, počítačové bezpečnosti, operačních systémů a webových technologií až po vzdělávání, bezpečnost a otevřená data. Chybět nebudou ani stánky projektů, na kterých uvidíte ukázky 3D tisku, otevřeného hardwaru, radiomatérské techniky a pokračovat bude i téma balónových sond.

Akce je určená jak zájemcům, kteří se s otevřenými technologiemi teprve seznamují, tak zkušeným uživatelům. Vstup na akci je zdarma, všechny přednášky se nahrávají a později budou zveřejněny jejich záznamy.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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