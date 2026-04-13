Opravena zranitelnost v jádře, byla tam tři roky

Jan Fikar
Dnes
Tučňáci tučňák Tux penguins Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Těsně před vydáním nového jádra 7.0 se objevila oprava kódu pro certifikáty X.509. Lokální útočník s nízkými oprávněními může speciálně upraveným certifikátem, který pošle do jádra pomocí keyrings , způsobit chybu typu přístupu mimo hranice (out-of-bounds access).

Toho je možné teoreticky zneužít ke spuštění libovolného kódu, pádu jádra a jiným nekalým věcem. Existuje proof-of-concept, nebyl však zveřejněn. Zranitelná jsou totiž všechna jádra od 6.4 v roce 2023 až po 6.19. Kromě jádra 7.0 budou opravena také všechna LTS jádra 6.6, 6.12, 6.18 a 6.19.

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Vyšel Computertrends 4/2026

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Konec copilotů se blíží, podnikový software čekají dramatické změny

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO