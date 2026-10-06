Organizátoři síťařského setkání CSNOG 2027 vyhlásili Call for Abstracts

Pořadatelé devátého ročníku komunitního setkání správců nejen českých a slovenských sítí – CSNOG 2027, které se uskuteční 20. a 21. ledna, vyhlásili Call for Abstracts.
Náměty na vystoupení mohou zájemci přihlašovat do 31. října na webu akce a vybírat mohou ze tří sekcí – správa sítí, legislativa a regulace a akademické projekty. Zveřejněny byly také Call of Partners určené sponzorům a partnerům setkání, kteří by například chtěli mít na CSNOG 2027 svůj stánek.
Cílem tradičního setkání komunity CSNOG je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v Česku a na Slovensku. Akci organizují sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.