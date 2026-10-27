Osm linuxových distribucí s desktopovým prostředím Xfce

Xfce patří mezi oblíbená linuxová prostředí pro uživatele, kteří chtějí svižný a stabilní desktop bez zbytečných efektů. Oproti prostředím GNOME nebo KDE Plasma bývá méně náročné na hardware, rychle se spouští a nepřekáží při práci. Hodí se proto i na starší počítače, případně pro ty, kdo dávají přednost jednoduchosti a předvídatelnému chování před propracovanými animacemi a vizuálními efekty.
Článek na Linux Stans se zabývá osmi současnými linuxovými distribucemi, které se na Xfce zaměřují. Při výběru distribuce je důležité sledovat dodávanou verzi Xfce, model aktualizací a délku podpory. Pevná vydání jako například Ubuntu LTS či Debian stable, upřednostňují stabilitu. Naopak průběžně aktualizované distribuce zase rychleji přinášejí novinky, ale mohou vyžadovat více péče. Rozdíly jsou také v nabídce programů a kodeků po instalaci, podpoře nového hardwaru, kvalitě instalátoru a velikosti komunity, která může pomoct s řešením problémů.
Přehled v článku hodnotí osm distribucí: Xubuntu, MX Linux, Linux Mint XFCE, Linux Lite, Debian XFCE, Zorin OS Lite, Fedora XFCE Spin a Manjaro. Všechny jsou dnes 64bitové a většina už nabízí Xfce 4.20, jen Linux Mint zůstává u verze 4.18.
Xubuntu vychází z článku jako nejuniverzálnější volba pro většinu uživatelů. Pro starší počítače článek doporučuje MX Linux, případně lehký Linux Lite. Debian míří na ty, kdo upřednostňují dlouhodobou stabilitu, Fedora XFCE Spin zase na zájemce o novější software a nástroje Fedory.