Ovladač ATI R300 dostává podporu i pro Apple Power Mac

Uživatelé, kteří stále i dnes provozují nějaký ten Power Mac, tedy stroj starý zhruba čtvrt století, v jehož útrobách nezřídka osazeny byly Radeon 9600 XT či 9800 XT od ATI, mohou nově využívat vylepšený ovladač těchto GPU pro Linux. Opět jde o pokračující práci Pavla Ondračky na podpoře této historické generace.
Právě oprava řady chyb v Gallium3D ovladači R300 týkajících se podpory Big Endian vyústila v novou možnost provozovat jej na Power Mac G5 od Apple. Opravené chyby se týkají věcí jako indexed draws, constant color blendingu či occlusion query. Kód je již ve vývojové větvi pro blížící se vydání Mesa 26.2 (vydání je v plánu na srpen), přičemž Phoronix dodává, že třeba dojde i na brzké backportování do Mesa 26.1.