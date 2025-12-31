Ovladač Intel Xe dostává sdílený paměťový prostor pro více GPU

Multi-Device Shared Virtual Memory, tak se jmenuje klíčová novinka v ovladači Intel Xe, která před koncem roku zamířila do ovladače Intel Xe. V tuto chvíli sedí jako pull request na čekačce pro začlenění do vývojové větve
drm-xe-next a můžeme očekávat začlenění v rámci Linuxu 7.0 (alias „Linux 6.20“). A jak dodává Phoronix, tato verze jádra nabývá na důležitosti, neb bude součástí jarních vydání distribucí, včetně Ubuntu 26.04 LTS.
Intel tuto novinku posouvá do jádra, neb bez ní jsou jeho snahy na poli AI s vlastními GPU poněkud jednoruké. Sdílený paměťový prostor napříč více GPU v systému je klíčovou architektonickou částí, přičemž vedle otevřeného ovladače Intel Xe zde procesorový gigant stále sází i na další otevřené prvky jako Level Zero či OpenCL. Připomeňme, že vedle grafických karet Battlemage pro běžné spotřebitele má Intel již na trhu i profi karty, konkrétně už je dostupný model Intel Arc Pro B50 s cenou pod 10 tisíc Kč a 16GB GDDR6 pamětí.
Další novinkou začleňované verze ovladače Xe je podpora SR-IOV scheduler groups a přibyly i další méně klíčové věci, včetně aktualizací pro ReBAR apod.