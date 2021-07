Ovladač NTFS3 od Paragonu už má 27. verzi, snad už se brzy dostane do jádra

Paragon se již rok snaží dostat svůj ovladač NTFS3 do linuxového jádra. Ten by měl být o dost lepší, než současný ovladač v jádře, který umí jen čtení. A měl by být lepší a rychlejší než ntfs-3g, který používá FUSE.

Včera byla poslána již 27. verze záplaty s NTFS3. Zatím není zřejmé, kdy bude ovladač do jádra zařazen. Ale před dvěma týdny Linus Torvalds pobídnul Paragon, aby vytvořili git pull request, protože mail list fsdevel, kam nyní záplaty směřují, sám nic takového obyčejně nedělá.

(zdroj: phoronix)