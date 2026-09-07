Ovládnutí routerů MikroTik pomocí SSH bez nutnosti autentizace

Útočníci napadají routery MikroTik s jejich službou vzdáleného přístupu Secure Shell (SSH), která je přístupná z internetu, k získání plné správcovské kontroly bez nutnosti ověření. Varování před útokem zveřejnila v sobotu 5. září polská organizace CERT Polska a dala mu jméno MikroTrick.
Byla objevena celá řada zranitelností, jejichž kombinace vede k ovládnutí zařízení. Týkají se vestavěného serveru i klienta pro SSH, služby pro testování šířky pásma, zpracování certifikátů X.509 a rozhraní WebFig.
Hlavní problém spočívá v tom, že RouterOS řádně neověřuje veřejné klíče používané k ověřování přes SSH. Konkrétně neporovnává celý veřejný klíč RSA přiřazený uživateli. Útočník, který zná uživatelské jméno a veřejný klíč daného uživatele, může vytvořit jiný klíč a přihlásit se přes SSH, aniž by vlastnil odpovídající soukromý klíč. Získaná oprávnění odpovídají oprávněním cílového účtu.
Další související problém pak spočívá v tom, že RouterOS v rámci mechanismu přihlášení přes SSH nesprávně zpracovává uživatelská jména začínající nepovoleným znakem. Pomocí speciálně upraveného uživatelského jména tak může útočník získat vyšší oprávnění. Výsledná relace pak může dosponovat plnými administrátorskými oprávněními.
MikroTik vydal opravy ve verzích 7.25beta3, 7.24.2, 7.23.4 a 6.49.21 a poprvé v historii zaslala oznámení na telefony uživatelů, kteří mají nainstalovanou aplikaci MikroTik. Správci by měli co nejdříve aktualizovat svá zařízení a poté zkontrolovat konfiguraci, zda neobsahuje neznámé uživatele, skripty, úlohy plánovače, proxy servery a tunely.