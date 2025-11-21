PHP 8.5 zavádí dlouho očekávaný operátor pipe a nové nástroje pro URI

Byla uvolněna nová verze programovacího jazyka PHP 8.5. Přináší dlouho očekávaný operátor pipe, který umožňuje řetězení volání funkcí, čímž je možné se vyhnout zbytečným proměnným a vnořeným příkazům. Pipes zpravidla zvyšují čitelnost kódu ve srovnání s jinými způsoby implementace sériových operací.
Další významnou novinkou je rozšíření URI, které vývojářům umožňuje analyzovat a upravovat adresy URI a URL na základě standardu RFC 3986 a WHATWG URL. Analýza adres URI a URL – jejich čtení a rozkládání na jednotlivé části – je poměrně běžnou úlohou webových aplikací.
Mezi další pozoruhodné novinky v jazyce patří: Clone With pro efektivnější aktualizaci vlastností; atribut
#[\NoDiscard] pro varování v případě, že návratová hodnota není použita; možnost používat statické uzávěry a funkce v konstantních výrazech; a trvalé cURL handle, které lze sdílet mezi více požadavky. Další podrobnosti naleznete v seznamu změn.
PHP je populární serverový skriptovací jazyk používaný pro vývoj webových aplikací a dynamických stránek. Díky své jednoduchosti, široké podpoře hostingu a velkému ekosystému knihoven a frameworků zůstává oblíbeným řešením pro rychlý vývoj. Silnou stránkou PHP je také rozsáhlá komunita a množství hotových řešení, jako je například redakční systém WordPress pohánějící velké množství webů.