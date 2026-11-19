Vývojáři uvolnili novou verzi programovacího jazyka PHP 8.6.0, která přináší mimo jiné částečnou aplikaci funkcí, výchozí hodnoty pro vlastnosti readonly a nové možnosti pro práci s I/O.
Částečná aplikace funkcí umožňuje předat funkci jen některé argumenty a z ostatních vytvořit uzávěr. Zástupný znak
? označuje argument doplněný později a
... zase zastoupí zbývající argumenty. Díky tomu lze například připravit funkci s přednastaveným oddělovačem bez psaní vlastní anonymní funkce.
Vlastnosti readonly mohou nově mít výchozí hodnotu. Ta se považuje za jejich inicializaci, takže vlastnost už nelze znovu nastavit ani v konstruktoru. Přibyla také třída
\Time\Duration pro vyjádření pevné doby trvání s přesností na nanosekundy, kterou lze porovnávat a používat v časových výpočtech.
Nové API
Io\Poll zase nabízí jednotný způsob sledování událostí ve streamech. Může posloužit například knihovnám pro asynchronní I/O jako alternativa ke
stream_select(), samo ale nepřidává do PHP vlastní event loop. Vydání dále obsahuje například funkci
clamp() pro omezení hodnoty na zadaný rozsah a enum
SortDirection pro vyjádření vzestupného či sestupného řazení.