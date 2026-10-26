PHP Foundation je podfinancovaná, má jen jednoho zaměstnance na plný úvazek

PHP Foundation, nezisková organizace podporující vývoj jazyka PHP, má podle své výkonné ředitelky Elizabeth Barronové jen jednoho zaměstnance na plný úvazek – totiž ji samotnou. Vývojářkou PHP je od přelomu tisíciletí, kdy světu vládlo PHP 3. Od února letošního roku je ředitelkou a koordinátorkou celého projektu.
Dalších 14 lidí pracuje převážně na částečný úvazek jako externí spolupracovníci a členové správní rady jsou neplacení dobrovolníci. Organizace se přitom podílí na koordinaci oprav bezpečnostních chyb v jazyce, který zřejmě pohání až 70 procent webů.
Nedávné odhalení dvou závažných chyb v PHP vyvolalo celosvětové úsilí o zabezpečení webů. Cloudflare zaznamenal miliony pokusů o zneužití. Nadace ale podle Barronové nemá důkazy, že by útočníci chyby zneužili před jejich zveřejněním nebo na systémech, které už byly opraveny. Na přípravě oprav spolupracovala s externími odborníky a firmami OpenAI, Wiz a Calif.
Nedostatek lidí se podle ředitelky projevuje i v běžné údržbě projektu. PHP nyní dostává téměř dvakrát více návrhů změn kódu než před rokem, počet vývojářů se ale nezdvojnásobil. Kontrola příspěvků a hlášení chyb proto vyžaduje značné množství lidské práce a zkušeností.
Umělá inteligence projektu PHP pomáhá a zároveň mu přidělává práci. Pomohla výzkumníkům najít chyby, které v jazyce existovaly deset let, a podle Barronové může programátorům zvyšovat efektivitu. Současně však významně přispívá k navyšování objemu návrhů na změny, které musejí vývojáři posoudit.
Nadace je financována z darů a grantů. Barronová upozorňuje, že význam PHP pro firmy a vlády neodpovídá prostředkům, které jeho vývoj a bezpečnost dostávají.
Vzhledem k tomu, jak moc na PHP spoléhají, je jasné, že je nesmírně podfinancované.