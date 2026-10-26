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PHP Foundation je podfinancovaná, má jen jednoho zaměstnance na plný úvazek

Petr Krčmář
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PHP Autor: PHP
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PHP Foundation, nezisková organizace podporující vývoj jazyka PHP, má podle své výkonné ředitelky Elizabeth Barronové jen jednoho zaměstnance na plný úvazek – totiž ji samotnou. Vývojářkou PHP je od přelomu tisíciletí, kdy světu vládlo PHP 3. Od února letošního roku je ředitelkou a koordinátorkou celého projektu.

Dalších 14 lidí pracuje převážně na částečný úvazek jako externí spolupracovníci a členové správní rady jsou neplacení dobrovolníci. Organizace se přitom podílí na koordinaci oprav bezpečnostních chyb v jazyce, který zřejmě pohání až 70 procent webů.

Nedávné odhalení dvou závažných chyb v PHP vyvolalo celosvětové úsilí o zabezpečení webů. Cloudflare zaznamenal miliony pokusů o zneužití. Nadace ale podle Barronové nemá důkazy, že by útočníci chyby zneužili před jejich zveřejněním nebo na systémech, které už byly opraveny. Na přípravě oprav spolupracovala s externími odborníky a firmami OpenAI, Wiz a Calif.

Nedostatek lidí se podle ředitelky projevuje i v běžné údržbě projektu. PHP nyní dostává téměř dvakrát více návrhů změn kódu než před rokem, počet vývojářů se ale nezdvojnásobil. Kontrola příspěvků a hlášení chyb proto vyžaduje značné množství lidské práce a zkušeností.

Umělá inteligence projektu PHP pomáhá a zároveň mu přidělává práci. Pomohla výzkumníkům najít chyby, které v jazyce existovaly deset let, a podle Barronové může programátorům zvyšovat efektivitu. Současně však významně přispívá k navyšování objemu návrhů na změny, které musejí vývojáři posoudit.

Nadace je financována z darů a grantů. Barronová upozorňuje, že význam PHP pro firmy a vlády neodpovídá prostředkům, které jeho vývoj a bezpečnost dostávají. Vzhledem k tomu, jak moc na PHP spoléhají, je jasné, že je nesmírně podfinancované.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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