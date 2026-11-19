Vývojáři PHP vydali bezpečnostní verze PHP 8.5.13, 8.4.28, 8.3.37 a 8.2.36. Opravují 17 zranitelností, z nichž sedm má kritické hodnocení CVSS 9.2. Stejné opravy obsahuje i dnes vydané PHP 8.6.0. Nejvíc pozornosti budí chyba phpAfterShell (CVE-2026-126714) ve výchozím souborovém úložišti session. Když je zapnuté sledování průběhu uploadu (
session.upload_progress.enabled, dosud výchozí), PHP přepisuje soubor session neatomicky ještě při zpracování neautentizovaného multipart požadavku.
Pokud se proces během zápisu ukončí, například kvůli nedostatku paměti nebo vypršení časového limitu, zůstane v souboru směs starých a nových dat. Ta se při dalším
session_start() deserializuje na objekty podle přání útočníka. Chyba obchází říjnovou opravu PHP2Shell, takže kdo tehdy aktualizoval, musí aktualizovat znovu.
Druhou zásadní chybou je pašování požadavků v PHP-FPM (CVE-2026-129289). PHP-FPM nezahodí nepřečtené bajty těla požadavku a útočník do nich může schovat podvržený FastCGI požadavek, který se na znovu použitém spojení spustí jako PHP kód.
Ohrožená jsou nasazení, kde front-end drží spojení k backendu otevřené, tedy Nginx s
fastcgi_keep_conn on, Apache s
enablereuse=on nebo LSAPI. Mezi dalšími opravami jsou use-after-free chyby, eskalace práv z workeru FPM na master (často běžící jako root) a kuriozita, kdy se
HTTPS:// s velkým „S“ posílalo nešifrovaně.
Zneužití v praxi zatím nikdo nehlásí, ale k několika chybám už existují funkční proof-of-concept a PHP2Shell se útočníci naučili zneužívat během pár dní. Doporučení je jasné: aktualizovat, restartovat PHP-FPM a znovu sestavit kontejnery. Pokud to hned nejde, pomůže vypnout
session.upload_progress.enabled a udržování FastCGI spojení. PHP 8.1 a starší opravy nedostanou. Uživatelé distribučních balíčků by se měli řídit čísly CVE v bezpečnostních upozorněních, ne výstupem
php -v, protože backporty často číslo verze nemění.