Piráti chtějí na obranu proti Chat control změnit ústavu ČR

Tomáš
Dnes
17 nových názorů

EU šmírování Autor: David Ježek s Gemini AI
EU šmírování

Pirátská strana zveřejnila svůj plán na změnu ústavy České republiky tak, aby chránila před plošným sledováním soukromé komunikace, o které se nyní snaží několik členských zemí na úrovni EU. Jde o tři klíčové prvky:

  • Ochranu soukromí v digitálním světě. Občané budou mít jistotu, že jejich e-maily, chaty a zprávy na sociálních sítích nemůže nikdo číst bez souhlasu soudce.
  • Ústavní pojistku. Díky změně Listiny nebude možné, aby se v Česku kdykoli zavedlo plošné čtení zpráv – ani pod tlakem EU.
  • Rozumnou rovnováhu. Policie a bezpečnostní složky budou moci dál cíleně zasahovat proti závažné trestné činnosti, ale vždy jen na základě rozhodnutí soudu. Na tom návrh nic nemění.

Změna na úrovni ústavy, ne pouze na úrovni zákona, je nutná, protože členské země EU se zavazují k respektování zákonů přijatých na úrovni EU i v případě, že odporují zákonům dané země. Pokud zákon EU odporuje ústavě, je situace složitější a konečné slovo má Ústavní soud dané země.

Podpora ostatních politických stran pro navrhovanou změnu není známa. Jak se situace v této oblasti bude vyvíjet v ČR, se nechme, s ohledem na blížící se volby, překvapit

