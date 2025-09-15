Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Používání šifrovaných aplikací není občanským právem, říká autor návrhu Chat control

Používání šifrovaných aplikací není občanským právem, říká autor návrhu Chat control

Tomáš
Včera
12 nových názorů

Zámek klávesnice Autor: Depositphotos

Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard pro televizi TV2 prohlásil, že lidé nemají právo na používání šifrovaných komunikačních aplikacíMusíme se zbavit zcela chybného dojmu, že používání šifrovaných komunikačních aplikací patří k občanským právům, řekl Peter Hummelgaard ze strany Sociální Demokraté Dánsko.

Peter Hummelgaard je také shodou okolností autorem aktuálního znění návrhu Chat control, které se v současné době snaží protlačit dánské předsednictví Evropské unie. Společně s nátlakem veřejnosti, pozornosti médií a otevřeným dopisem, který už podepsaly stovky vědců a výzkumníků, se podařilo dosáhnout blokující menšiny s přispěním České republiky, Slovenska, Německa, Estonska, Finska a Lucemburska.

K odporu proti návrhu se nově staví i největší německá síť sdružující centra pro oběti sexuálního násilí a argumentuje, že návrh nejenom děti nechrání a nepřiměřeně zasahuje do soukromí, ale naopak komplikuje poskytování diskrétní pomoci obětem. Místo skenování komunikace by prý bylo efektivnější zvýšit podporu vzdělávání a prevence.

Celkem je tak proti návrhu 10 zemí a 15 pro návrh, 3 země jsou nerozhodnuté. Nutno podotknout, že i země, které jsou proti návrhu, mají problém vesměs pouze se skenováním šifrované komunikace, ne se skenováním cloudových úložišť, nešifrované komunikace (e-mail a podobně) nebo s vytvořením nadnárodní centrály s pravomocemi v každé členské zemi.

Návrh byl zástupci členských zemí projednán 12. září. Konkrétní výsledky zatím nejsou k dispozici, ale podle předběžných informací nemá návrh v současné podobě podporu od už zmiňovaných zemí. Navzdory tomu se prý Dánsko bude snažit návrh dále projednávat na schůzce Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA), která se bude konat 14. října, a na které může dojít k finálnímu hlasování. Do té doby se bude Dánsko snažit přesvědčit ostatní země, aby návrh podpořily.

