Vydání DLC Plague Inc: The Cure, o kterém jsme psali v listopadu, vyjde nakonec počátkem příštího roku. Přesné datum ještě nebylo stanoveno.

V tomto DLC se nesnažíte nakazit celý svět, ale naopak se snažíte svět zachránit a bude zadarmo pro všechny vlastníky Plague Inc: Evolved až do doby, kdy bude současná pandemie pod kontrolou. Pokud chcete The Cure vyzkoušet již nyní, je k dispozici mobilní verze pro Android a iOS.

(zdroj: gamingonlinux)