Plague Inc: The Cure - zachraňte svět

Tvůrci hry Plague Inc: Evolved, o které jsme tu již psali, chystají vydání DLC Plague Inc: The Cure. Tentokrát se nesnažíte nakazit celý svět, ale naopak se snažíte svět zachránit. DLC bude bezplatně dostupný za několik týdnů pro všechny vlastníky Plague Inc: Evolved a to až do doby, kdy bude současná pandemie pod kontrolou.

Na hře spolupracovalo WHO (World Health Organisation), CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness) a GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network). Ve hře budete trasovat kontakty, vyvíjet vakcínu, udržovat sociální a ekonomickou rovnováhu a zároveň se pokusíte udržet si důvěru veřejnosti.

(zdroj: gamingonlinux)