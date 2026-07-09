Podíl Windows na desktopu klesl poprvé pod 60 %, hlásí StatCounter

Údaje společnosti StatCounter za červen 2026 ukazují, že operační systém Windows má jen 56,55 % celosvětového podílu na trhu s operačními systémy pro stolní počítače. Po desítkách let dominance tak podíl poprvé klesl pod hranici 60 %. Před rokem přitom stejná statistika ukazovala hodnoty nad 70 %.
Linux ve stejném období na desktopu dosáhl na 4,39 %, což je naopak jeden z nejlepších výsledků. Stále významnější roli hraje také platforma společnosti Apple. Podle údajů StatCounteru činil v červnu 2026 podíl systémů této společnosti celkem 16,4 %. Následuje systém Chrome OS s podílem 1,21 %.
Společnost StatCounter vypočítává své globální statistiky na základě počtu zobrazení stránek napříč weby, které využívají její sledovací kód, a analyzuje přitom údaje jako typ prohlížeče, operační systém a rozlišení obrazovky. Jinými slovy, tato čísla odrážejí naměřenou aktivitu na webu, nikoli počet zařízení skutečně nainstalovaných po celém světě.
Přesto tato statistika ukazuje obecné trendy. Windows jsou stále dominantním desktopovým systémem, ale jeho převaha už není tak drtivá jako dříve. Na scéně jsou také další platformy, které jsou uživatelé ochotni čím dál častěji používat.
Někteří lidé jsou nespokojeni s hardwarovými požadavky systému Windows 11, obavami ohledně ochrany soukromí a snahou společnosti Microsoft prosazovat více online služeb. Zároveň je dnes možné spoustu počítačových her spustit díky velmi dobré podpoře platformy Proton, takže pro řadu hráčů nejsou už Windows tak důležitá jako dříve.