Wine a Proton už spustí 90 % her v Linuxu. Potřebujeme ještě Windows?

Aktuální stav
Dle webu Boiling Steam se nacházíme v období historicky nejvyšší kompatibility her pro Windows na Linuxu. Podíl těch, které nelze spustit, je historicky nejmenší a stále větší a větší počet her jde hrát bez potíží. Procento her, které se vůbec nespustí, je na úrovni pouhých 10 %. Kategorie her Platinum a Gold sice zpomaluje ve svém růstu, ale stále drží velmi vysoké hodnoty.
Vděčit za to můžeme jak tvůrcům úžasného projektu Wine, ať už všem komunitním, nebo těm, kteří primárně pracují pro CodeWeavers, investicím do celého systému ze strany Valve a samozřejmě pak také původní společnosti DICE a také AMD, které daly světu API Mantle, později překlopené do podoby API Vulkan.
Ne veš je pochopitelně růžové, mnohé herní tituly používají různé protipirátské či proticheatovací ochrany, které běh na Linuxu obecně znemožňují, ale jak víme z minulosti, ono to třeba dělal neplechy i majitelům Windows a originálních her při přechodu na Windows 10. Zdá se tedy, že – a krásnou ukázkou toho je SteamOS na Stem Decku – hraní na Linuxu došlo po letech snah zejména Valve do bodu, kdy hráči často už Windows opravdu nepotřebují.
Jedním dechem ale dodejme, že platforma Linuxu nenabízí některé související věci hned či vůbec, jako třeba podporu nejnovějších verzí technologií typu DLSS, FSR apod. Zde bude vždy určité zpoždění, je třeba s ním počítat.
Historická časová osa
Pro všechny pamětníky, zejména ty s odporem k Microsoft Windows, mi dovolte tuto příležitost využít pro historickou rekapitulaci, která nás do tohoto dobrého bodu dovedla.
Předně musíme vzpomenout Linuse, neb bez něj bychom žádné hraní windowsích her na Linuxu neprovozovali. A teď vážně. Projekt Wine vzniká nedlouho poté, už v roce 1993 má počáteční verzi. Společnost CodeWeavers, kde mimochodem šéf projektu Wine je po léta jejím CTO, vzniká v roce 1996.
Teprve poté jistý Gabe Newell, dříve manažer Microsoftu, nyní majitel herního studia, vydává první hru série Half-Life. Pak už se primárně věnuje budoucímu systému digitální distribuce her. Beta verze Steamu je zveřejněna v roce 2002 a první ostré vydání se objevuje v září 2003. Pak následuje desetiletá éra, během které získává Valve se Steamem de facto monopol na internetovou distribucí her.
A pak, v roce 2013, vydává Microsoft nová Windows 8, včetně vlastního systému digitální distribuce, tehdy zvaného Windows Store. Samotný Windows Store je jako koncept představen už v roce 2011 (veřejná beta se dostává ven s Consumer Preview Windows 8 v roce 2012). Gabe nejspíš v kanceláři významně zvedá obočí, ale místo toho, aby čekal, co bude dál, zavelí k ostrému protiútoku a od té chvíle začíná vleklou, ale úspěšnou válku s Microsoftem.
Zhruba ve stejné době, kdy Microsoft vydává osmičky a Valve představuje linuxovou verzi Steam klienta, vydávají AMD a DICE počáteční verzi API Mantle. Ostrá se vlastně o tři roky později překlopí ve Vulkan, nicméně sluší se zmínit, že prvním, kdo dostal ideu super-efektivního low-level grafického API do praxe, byl Apple s API Metal v roce 2014. A Microsoft s Direct3D 12 byl vlastně až ten poslední v řadě.
Následné měsíce a léta po vydání Windows 8 tráví Valve portováním svých her a enginu Source na LInux. V roce 2015 pak představuje řadu novinek. Za prvé SteamOS (původní verzi založenou ještě na Debianu; později se přejde na Arch), dále koncept Steam Machines a Steam Controller (nyní tu čerstvě máme next-gen verze) a další novinky.
Na oznámení Microsoftu o DirectX 12 reaguje AMD (ještě pre-Ryzen éra) oznámením podpory a předáním Mantle k dalšímu vývoj do Khronos Group, kde pak v roce 2016 vzniká API definitivně známé světu jako Vulkan.
V roce 2018 se pod Valve rodí Proton, kompatibilitu zajištující mezivrstva primárně určená pro hraní her, na Steamu známá jako Steam Play. Ta přináší kompletní balík projektů zajištující překlápění Direct3D volání do Vulkanu pro všechny relevantní poslední verze Direct3D. No a v roce 2022 se rodí první generace Steam Deck, běžící na SteamOS, tedy na bázi upraveného Arch Linuxu.
Co bude dál
Hry dnes lze kupovat na více platformách, včetně Microsoft Store či Epic Games. Ale Steam si stále drží pozici vládce trhu. Já si vybavuji, jak jsem v roce 2012 psal článek nazvaný „Valve chystá linuxovou revoluci. Podaří se?“ Z tohoto textu si půjčuji svoji větu „Přiznejme si, že Valve si v tuto chvíli bere hodně velké sousto“. Dnes můžeme říci, že toto sousto už Valve přežvykuje více než 13 let, a to úspěšně.
Dál čekejme pokračování tohoto trendu. Je jasné, že nikdy, nikdy v budoucnu nenastane situace, že by s Wine, resp. Protonem běželo 100 % her pro Windows bez potíží. Ale ono nemusí být vše dokonalé, pouze „dostatečně dobré“. Já jsem na Linux jako primární operační systém přešel na podzim roku 2010, ale po několik let jsem ještě kvůli pár hrám udržoval dual-boot do Windows. Pak jsem měl pár let okno, kdy jsem nic z těchto her nehrál, aby se pak probudil do světa, kde najednou magicky všechny fungují na Linuxu, skrze Proton a téměř bezchybně. Valve a všechny ostatní subjekty v tomto zainteresované odvedly neuvěřitelně úžasnou práci, ať už jde o vývojáře Wine, Linuxu, Waylandu, nebo třeba také Mesa ovladačů. Díky moc.
A teď už prosím ten Half-Life 3.