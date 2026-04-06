Přednáška: Jak plánuje Evropská komise prolomit šifrování tentokrát?

Tomáš
Dnes
Zámek klávesnice klíč šifrování Autor: Depositphotos

Před několika měsíci proběhla konference FOSDEM a na ní přednáška od bývalého českého europoslance Marcela Kolaji s názvem: „How Is the European Commission Planning to Break Cryptography This Time?“ Nyní je k dispozici i záznam této přednášky.

Téma přednášky, jak už název napovídá, souvisí se snahou EU získat zadní vrátka k zašifrovaným soukromým datům občanů, ať už jedná o přístupu k šifrované komunikaci, odemknutí telefonu nebo počítače, případně externích datových nosičů. Součástí je i rozšíření data retention, tedy uchovávání záznamů o síťovém provozu.

Před touto snahou, která se skrývá pod záměrně nevinně znějícím jménem ProtectEU, varovala lidsko-právní organizace EDRi už minulý rok a zaslala Evropské komisi otevřený dopis. Evropská komise odmítá zveřejnit, kdo za návrhy stojí.

Kolaja v přednášce vyzývá k podpoře organizací, které brání digitální práva občanů, a k šíření povědomí o těchto a podobných snahách EU a členských států. Oficiálně by konkrétní návrhy měly být zveřejněny už během tohoto roku.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Tomáš

Nejnovější články

Dále u nás najdete

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Claude ve firmách získává na popularitě

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO