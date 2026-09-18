Prichádza éra osobných inteligentných asistentov

Prudký rozvoj veľkých jazykových modelov a pridružených nástrojov umožňuje vytvárať inteligentných asistentov, ktorí dokážu riešiť komplexné úlohy v praxi. Začiatkom roku 2025 spôsobil veľký rozruch projekt OpenClaw, ktorý demonštroval, čo všetko dokážu spracovať a zariadiť AI asistenti.
Odpoveď veľkých spoločností na seba nenechala dlho čakať. Spoločnosť xAI spustila svojho asistenta pod nie príliš originálnym názvom Grok Bot, ktorý rieši vaše pracovné úlohy. Meta postupne spúšťa svojho osobného asistenta Muse; ten je určený skôr pre pomoc s úlohami osobného charakteru. Google tiež nezostal stranou a predstavuje svojho inteligentného asistenta Gemini Spark. Ten pri fungovaní využíva rozsiahlu infraštruktúru spoločnosti Google. Anthropic a OpenAI ponúkajú vlastné agentové nástroje a funkcie (napr. prácu s počítačom či rozšírené Workspace prostredia), zatiaľ ich však neprezentujú ako samostatných nepretržite bežiacich osobných asistentov.
Títo inteligentní asistenti bežia na vlastných počítačoch, majú vyhradený prístup k pokročilým nástrojom, aplikáciám a dokážu pracovať 24 hodín denne.