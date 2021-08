Přihlaste svoji přednášku na CSNOG 2021

Autor: CZ.NIC

Už jen týden zbývá do uzávěrky Call for Abstracts komunitního setkání správců českých a slovenských sítí CSNOG 2021. Zájemci z řad poskytovatelů připojení k Internetu, provozovatelů telekomunikačních a počítačových sítí, registrátorů domén nebo i technických nadšenců se mohou hlásit prostřednictvím webu akce, a to do úterý 31. srpna.

Programová komise v čele s předsedou Ondřejem Caletkou uvítá příspěvky zaměřené na správu sítí, infrastrukturu nebo bezpečnost.

Již čtvrtý ročník setkání komunity CSNOG se uskuteční 13. a 14. října a i letos bude on-line. Posláním této akce je umožnit sdílení zkušeností a praktických řešení, která mohou zvýšit kvalitu českých a slovenských sítí, a podělit se o názory na aktuální síťařská témata. Hlavními pořadateli setkání CSNOG 2021 jsou sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.