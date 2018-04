 »   »  Přihlaste svůj příspěvek na první československý CSNOG, staňte se partnery akce

anonymní

Do 20. dubna mohou zájemci o aktivní účast na komunitním setkání CSNOG posílat návrhy svých přednášek; více informací je k dispozici v call for abstracts. První setkání síťových odborníků z Čech a Slovenska CSNOG se uskuteční 11. a 12. června v Brně. Jeho cílem je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v obou zemích.

Zakládajícími členy CSNOG jsou nezisková sdružení CZ.NIC a NIX.CZ. Je ale žádoucí, aby se do ní přidaly i další subjekty. Organizátoři proto vyzývají širokou odbornou veřejnost z Čech a Slovenska, aby se do této akce zapojila. Více informací najdou zájemci v záložce Call for Partners.