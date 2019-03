 »   »  Proč je ji32k7au4a83 překvapivě běžné heslo

Petr Krčmář

Stále častěji se mluví o potřebě silných a unikátních hesel. Užitečná je přitom služba Have I Been Pwned (článek na Rootu), která sbírá hesla z nejrůznějších úniků. Zdálo by se například, že heslo ji32k7au4a83 je náhodné a dostatečně bezpečné, ale překvapivě se objevilo ve více než 141 únicích a je naopak velmi běžné.

Všiml si toho bezpečnostní expert Robert Ou, který se na zajímavou záhadu zeptal na Twitteru. Vysvětlení je nakonec docela prosté: heslo pochází ze systému pro transliteraci mandarínštiny a znamená prostě „moje heslo“. Jsme tedy zase na začátku u triviálních hesel, která je sice možné zapsat mnoha způsoby, ale ty rozhodně nebudou unikátní.