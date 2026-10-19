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Proč platit Adobe, máme AI

Jan Fikar
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Photocraft Autor: ArtCraft
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Projekt ArtCraft vytvořil open source náhradu za Adobe Photoshop, Adobe Premiere a Adobe Lightroom. Používá k tomu Claude Code, AI agenty a kód je napsán v Rustu. Náhrada Photoshopu se jmenuje Photocraft, náhrada Premiere Filmcraft a náhrada Lightroom Lightcraft.

K dispozici jsou jak zdrojové kódy, tak binárky pro Linux, macOS, Windows i FreeBSD. Pro Linux mají Flatpak, AppImage, deb, rpm i tar.gz. Podporovány jsou architektury x86, aarch64 i riscv64. Navíc jde vývoje rychle dopředu, nová verze vychází téměř každé tři dny.

(zdroj: phoronix, upozornil Marián Miško, děkujeme)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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