Proč platit Adobe, máme AI

Projekt ArtCraft vytvořil open source náhradu za Adobe Photoshop, Adobe Premiere a Adobe Lightroom. Používá k tomu Claude Code, AI agenty a kód je napsán v Rustu. Náhrada Photoshopu se jmenuje Photocraft, náhrada Premiere Filmcraft a náhrada Lightroom Lightcraft.
K dispozici jsou jak zdrojové kódy, tak binárky pro Linux, macOS, Windows i FreeBSD. Pro Linux mají Flatpak, AppImage, deb, rpm i tar.gz. Podporovány jsou architektury x86, aarch64 i riscv64. Navíc jde vývoje rychle dopředu, nová verze vychází téměř každé tři dny.
(zdroj: phoronix, upozornil Marián Miško, děkujeme)