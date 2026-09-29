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Projekt D7VK pro běh Direct3D 3-7 her na Vulkanu je víceméně hotov, přechází do režimu údržby

David Ježek
Včera
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Vulkan Autor: Depositphotos, Vulkan
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Implementace běhu starých her využívajících Direct3D verzí 3 až 7 nad API Vulkan je de facto hotova. Projekt ve verzi 2.3 umí vše, co je potřeba, výkon se oproti starším vydáním výrazně zvýšil, opraveno je mnoho chyb a neočekávají se v tomto směru už zásadnější pokroky, a tak se v podstatě přechází do režimu údržby.

Jde konkrétně o verzi D7VK 2.3, která mimochodem staví a novějším DXVK 3.1.1. S ohledem na flexibilitu API Vulkan a použití těchto projektů ve Steam Play apod. nelze vyloučit, že nakonec to bude D7VK, které bude (či už je) jedinou cestou k provozu velmi starých Windows her i na platformě Windows.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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