Projekt D7VK pro běh Direct3D 3-7 her na Vulkanu je víceméně hotov, přechází do režimu údržby

Implementace běhu starých her využívajících Direct3D verzí 3 až 7 nad API Vulkan je de facto hotova. Projekt ve verzi 2.3 umí vše, co je potřeba, výkon se oproti starším vydáním výrazně zvýšil, opraveno je mnoho chyb a neočekávají se v tomto směru už zásadnější pokroky, a tak se v podstatě přechází do režimu údržby.
Jde konkrétně o verzi D7VK 2.3, která mimochodem staví a novějším DXVK 3.1.1. S ohledem na flexibilitu API Vulkan a použití těchto projektů ve Steam Play apod. nelze vyloučit, že nakonec to bude D7VK, které bude (či už je) jedinou cestou k provozu velmi starých Windows her i na platformě Windows.