První implementaci OpenCL 3.1 má Mesa Rusticl pro Apple M1/M2, tedy Asahi Linux

Dva měsíce po zveřejnění finální specifikace výpočetního standardu OpenCL 3.1 přichází na svět informace od Khronos Group o první implementaci této verzi vyhovující. Disponuje jí ovladač Rusticl, implementace pro čipy Apple generací M1 a M2 v rámci projektu Asahi Linux.
Implementace je samozřejmě inkrementálním řešením stavějícím na podpoře OpenCL 3.0, proto mohla vzniknout a být ověřena relativně rychle. Doplňme, že ovladač Rusticl je v Rustu psanou generickou implementací OpenCL v rámci balíku Mesa, která pracuje s ovladači Mesa Gallium3D pro konkrétní GPU. Novinku i vyhovění OpenCL 3.1 světu neoznámil nikdo jiný než hlavní vývojář Rusticl, Karol Herbst z Red Hatu. Dodává, že na cestě má implementaci pro AMD a Zink, ty ale ještě potřebují pár úprav.