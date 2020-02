 »   »  Qualcomm představil Snapdragon X60, třetí generaci 5G modemu

David Ježek

Autor: Qualcomm

Ač to v zemi FUPu zaslíbené může znít neuvěřitelně, americký Qualcomm představil již třetí generaci svého 5G modemu. Model Snapdragon X60 5G Modem-RF jako první podporuje agregaci spektra skrze všechny 5G pásma v libovolné kombinaci, a to včetně mmWave a sub-6, za použití technik frequency division duplex (FDD) a time division duplex (TDD). Výkon v 5G přenosem by tak měl být optimální za všech okolností. Nechybí ani podpora 5G Voice-over-NR (VoNR).

Součástí této nové platformy je i anténový modul Qualcomm QTM535 mmWave (opět třetí generace u Qualcommu). Celkově výkon dosahuje až 7,5Gbit/s down, resp. 3Gbit/s up. Výroba probíhá 5nm technologií u TSMC, Qualcomm v tomto čtvrtletí dodává vzorky svým partnerům a komerční produkty s tímto modemem (tedy zejména smartphony) můžeme očekávat začátkem roku 2021.