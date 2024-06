Raspberry Pi Connect přidává podporu starších zařízení a terminálový přístup

Autor: Raspberry Pi Foundation

Raspberry Pi Connect bylo představeno letos v květnu jako jednoduchý grafický přístup (WebRTC a VNC) do Raspberry Pi 4, 400 a 500 odkudkoli z webového prohlížeče. Nově byla v úterý přidána podpora pro terminálový přístup a podpora starších zařízení od Raspberry Pi 1 včetně.





Stačí nainstalovat balíček rpi-connect-lite (pro grafický přístup to je rpi-connect ) a spustit rpi-connect signin . To vás přivede na stránku Raspberry Pi Connect, kde vytvoříte (pokud ještě nemáte) Raspberry Pi ID. To jde zajistit pomocí 2FA s pomocí Google Authenticator. Po přihlášení máte jednoduchý přístup odkudkoli do svých zařízení.

(zdroj: phoronix)