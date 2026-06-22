Raspberry Pi OS 18 Jun 2026 s jádrem 6.18

Raspberry Pi OS operační systém pro jednodeskové počítače Raspberry vyšel ve čtvrtek ve verzi označené 18 Jun 2026. Mezi novinky patří jádro 6.18, nové ikonky například pro LibreOffice a opraveny byly některé chyby. Více detailů najdete v poznámkách k vydání. Obrazy můžete stahovat z oficiální stránky.
Stávající uživatelé nemusí nic stahovat, stačí aktualizovat běžným způsobem. Bezpečnější způsob aktualizace firmware metodou A/B pro Raspberry Pi 5 by měl být již také dostupný. Ale není ve výchozím stavu zapnutý. Je potřeba jej zapnout pomocí
sudo raspi-config 6 Advanced Options > A15 AB Firmware > B1 Enable.
(zdroj: phoronix)