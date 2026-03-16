Raspberry Pi 5 přidává testovací podporu pro aktualizaci firmware metodou A/B

Jan Fikar
Dnes
Raspberry Pi 5 Autor: Raspberry Pi Foundation
Metoda A/B pro aktualizaci firmware je odolná vůči výpadku napájení během aktualizace a vyžaduje dva nezávislé oddíly. Používá ji například Android. Pokud je A funkční firmware, aktualizuje se oddíl B a přepne se teprve až je aktualizace úspěšně zakončena. Pokud se aktualizace nezdařila, máte stále fungující A.

V případě Raspberry Pi 5 s Trixie je možné vyzkoušet A/B aktualizace bootloaderu v EEPROM. Zatím je tato vlastnost označena jako beta, ale časem bude asi povolena na všech Raspberry Pi 5. Je potřeba povolit instalaci beta software (sudo raspi-config 6 Advanced Options > A6 Beta Access > B1 Beta Software) a poslední verzi bootloaderu (6 Advanced Options > A5 Bootloader Version > E1 Latest). Dále aktualizujeme bootloader pomocí staré metodysudo rpi-eeprom-update -a a nainstalujeme nástroje sudo apt install rpieepromab -y . Poté už jen zapneme metodu A/B (6 Advanced Options > A15 AB Firmware > B1 Enable). Detailní návod naleznete na fóru.

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO