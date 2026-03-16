Raspberry Pi 5 přidává testovací podporu pro aktualizaci firmware metodou A/B

Metoda A/B pro aktualizaci firmware je odolná vůči výpadku napájení během aktualizace a vyžaduje dva nezávislé oddíly. Používá ji například Android. Pokud je A funkční firmware, aktualizuje se oddíl B a přepne se teprve až je aktualizace úspěšně zakončena. Pokud se aktualizace nezdařila, máte stále fungující A.
V případě Raspberry Pi 5 s Trixie je možné vyzkoušet A/B aktualizace bootloaderu v EEPROM. Zatím je tato vlastnost označena jako beta, ale časem bude asi povolena na všech Raspberry Pi 5. Je potřeba povolit instalaci beta software (
sudo raspi-config 6 Advanced Options > A6 Beta Access > B1 Beta Software) a poslední verzi bootloaderu (6 Advanced Options > A5 Bootloader Version > E1 Latest). Dále aktualizujeme bootloader pomocí staré metody
sudo rpi-eeprom-update -a a nainstalujeme nástroje
sudo apt install rpieepromab -y . Poté už jen zapneme metodu A/B (6 Advanced Options > A15 AB Firmware > B1 Enable). Detailní návod naleznete na fóru.