Raspberry Pi se připravuje na používání CPU části pro Vulkan, kde GPU nemá podporu

Autor: Raspberry Pi Foundation

Jaderný ovladač V3D pro Raspberry Pi, resp. jeho Broadcomm ARM SoC, připravuje podporu takzavných CPU Jobs, tedy realizace daných částí úloh na CPU všude, kde API Vulkan vyžaduje věc, kterou GPU v SoC neumí. Na podpoře pracují vývojáři v Igalia.





Výhledově by tak mělo dojít ke zlepšení obecné podpory API Vulkan na Raspebrry Pi, byť za cenu toho, že některé aspekty příkazů API Vulkan budou probíhat pomalou CPU cestou. Rozdíl oproti současné implementaci je ten, že aktuálně dané věci realizuje Mesa v user-space, nově by vše mělo přejít do jaderného prostoru a úloha tak bude moci využívat vícero I/O objektů a bude se snadněji synchronizovat se zbytkem díky viditelnosti DRM Schedulerem, který bude schopen efektivněji spravovat pořadí jednotlivých úloh.





Navrhovaná sada patchů se základní infrastrukturou pro běh na CPU s V3D_CPU frontou přináší také šest typů nových CPU úloh (indirect CSD, timestamp query + reset timestamp queries atd.). Podrobně vše sepsala Maíra Canal z Igalia u této série patchů.