Raspberry Pi Smart Display Module je k dispozici za 30 dolarů

Raspberry Pi uvádí na trh Smart Display Module, rozšiřující desku pro počítač Raspberry Pi Compute Module 5. Zařízení je nyní dostupné prostřednictvím autorizovaných prodejců za 30 dolarů, přičemž samotný Compute Module 5 se prodává samostatně. O přípravě tohoto modulu jsme psali už v lednu.
Modul vznikl ve spolupráci se společností Sharp Display Solutions Europe a podporuje displeje a další zařízení kompatibilní se standardem Intel Smart Display Module (SDM). Nabízí přehrávání videa v rozlišení 4K a je kompatibilní s řadou systémů pro správu digitálního obsahu, které už podporují Raspberry Pi 5 nebo Compute Module 5.
Po zasunutí do kompatibilního displeje poskytuje integrované propojení napájení, obrazu, zvuku, dat i řídicích rozhraní. Nechybí ani slot M.2 pro rychlé úložiště nebo akcelerátor umělé inteligence, například s procesorem Hailo. Konstrukce je pasivně chlazená bez ventilátoru, takže je určená i pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Hodí se především pro informační obrazovky na letištích, navigační panely, reklamní a firemní displeje nebo interaktivní instalace například v muzeích nebo na výstavách. Výhodou je zejména čistá instalace bez samostatného počítače, napájecího adaptéru a rozsáhlé kabeláže visící kolem displeje.