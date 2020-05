 »   »  Red Hat a AWS společně představují Amazon Red Hat OpenShift

Red Hat spolu s AWS představil Amazon Red Hat OpenShift – novou, společně spravovanou a podporovanou podnikovou službu Kubernetes v AWS. Amazon Red Hat OpenShift bude plně spravovaná služba, která umožní IT organizacím rychle vytvářet a nasazovat aplikace v AWS s využitím známých nástrojů a rozhraní na základě silné podnikové Kubernetes platformy od Red Hatu.

Vývojáři budou moci vytvářet kontejnerizované aplikace, které se mohou nativně propojit s více než 170 integrovanými cloudovými službami poskytovanými AWS. To jim umožní dosáhnout vyšší agility a škálovatelnosti a usnadní inovace. Spojením desetiletí produkčních IT zkušeností a znalostí Red Hatu a AWS v podobě služby Amazon Red Hat OpenShift získají IT organizace možnost nasadit systémy navržené pro cloud, které si zachovají vysokou úroveň bezpečnosti, budou flexibilnější a nabídnou vyšší výkon při využití efektivního plánování nákladů, píše se ve společném oznámení.

Amazon Red Hat OpenShift nabídne zákazníkům možnost nasadit instance Red Hat OpenShift a poskytne výhody integrovaného přístupu AWS pro vytváření a správu clusterů, zobrazení v AWS Console, fakturační model na vyžádání (on-demand; hodinově) nebo jednotnou fakturu pro AWS služby a možnost kontaktovat podporu AWS.