Minulý týden bylo navrženo a diskutováno odstranění ReiserFS z linuxového jádra. V pátek pak Jan Kára poslal záplatu, která označuje ReiserFS 4 za zastaralý a předpokládá odstranění za tři roky v roce 2025.

Zachránit ReiserFS by mohla nějaká firma, co by jej používala a zároveň udržovala. Takovou firmu však zatím ReiserFS nemá. Proto se uživatelům doporučuje přechod na BTRFS, XFS, EXT4 či případně ZFS.

