Reklamu v apt na Ubuntu Pro jde nově vypnout

Autor: Depositphotos, Canonical

Ubuntu Pro s podporou až deset let je nyní nově zdarma pro pět instalací. Podrobně jsme o něm psali v návodu. I když Pro nepoužíváte, objevuje se vám na něj v příkazové řádce reklama při použití apt a to některým uživatelům vadilo.





Nově je možné tato oznámení vypnout, stačí pro config set apt_news=false .

# News about significant security updates, features and services will # appear here to raise awareness and perhaps tease /r/Linux ;) # Use 'pro config set apt_news=false' to hide this and future APT news.