Rekordní útok na Binance začal jako falešný pohovor

Kryptosměnárna Binance byla nedávno napadena severokorejskou skupinou Lazarus a byly odcizeny kryptoměny v rekordní hodnotě 6,3 miliard dolarů. Firma Binance ve středu zveřejnila detailní výsledek vyšetřování.
Skupina Lazarus k infikování počítače pracovníka Binance dosáhla pomocí falešného pohovoru. Anglicky se tato technika označuje často jako Operation Dream Job. Člověk z Binance byl v září kontaktován legitimní headhunterskou firmou, která měla zakázku od fiktivní firmy. Tento člověk měl ve svém profilu zmíněnou pozici v Binance, proto byl patrně vybrán jako cíl.
Tento člověk potom absolvoval dva pohovory, první jakoby s člověkem z HR a druhé již s výkonným ředitelem fiktivní společnosti. Při druhém pohovoru dostal instrukce, aby si stáhl zadání programátorské úlohy repozitáře na internetu. Tam byl právě ukryt sofistikovaný škodlivý kód, který mohli útočníci na dálku ovládat.
(zdroj: bleepingcomputer)