 »   »  RFC má 50 let, první dokument byl vydán 7. dubna 1969

Dnes je to přesně 50 let, kdy byl vydán první dokument RFC. Jedná se o dlouhou řadu dokumentů, které popisují internetové protokoly a postupy. Název znamená Request For Comments (žádost o komentáře) a jedná se spíše o doporučení než pevně dané normy. Přesto se jimi řídí většina internetu.

První dokument v této řadě vydal Steve Crocker z Kalifornské univerzity už 7. dubna 1969. Všechny doposud vydané dokumenty RFC je možné stáhnout z webu IETF a podle aktuálního seznamu je jich 8571.

Happy Birthday RFCs! Today is the 50th anniversary of @SDCrocker sharing #RFC1 on 7 Apr 1969. Since then, more than 8500 RFCs have been published, including specifications produced by the Internet Engineering Task Force. https://t.co/hgRFbOILtS pic.twitter.com/fsOK88Ypcj