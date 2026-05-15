Rocky Linux má volitelný repozitář pro rychlejší bezpečnostní opravy

Po nedávných bezpečnostních problémech Dirty Frag a Fragnesia včera Rocky Linux zveřejnil volitelný bezpečnostní repozitář, jehož úlohou je dostat bezpečnostní opravy dříve. Jako většina distribucí kompatibilních s Red Hat Enterprise Linux (RHEL) se čekalo, až opravu zveřejní Red Hat. To však může trvat.
Proto nově uživatelé Rocky Linux mohou povolit nový repozitář security, kde budou bezpečnostní opravy rychleji než v RHEL. Pro stažení bezpečnostních aktualizací stačí
sudo dnf --enablerepo=security update. Je také možné repozitář zařadit trvale do DNF.
(zdroj: phoronix)