Root.cz nově umožňuje platit členství v klubu podporovatelů i bitcoinem

Jistě víte, že na Root.cz nabízíme čtenářům členství v klubu podporovatelů – kdo přispívá pravidelnou částkou, získává výhody jako je web bez reklam, e-book zdarma, označení profilu v diskusích nebo přístup do uzavřené sekce fóra. Dosud bylo možné členství platit hlavně platební kartou, nově si ale zájemci mohou při objednávce vybrat i platbu bitcoinem – a to jak přes Lightning Network, tak on-chain.
Tato možnost je dostupná pro všechny úrovně členství (Bronzový, Stříbrný i Zlatý podporovatel) – stačí na stránce podporovatelů vybrat úroveň členství a jako platební metodu zvolit „Bitcoin". Na rozdíl od dosavadní možnosti poslat jednorázově libovolnou částku přes Lightning bez registrace (kde Root platbu nedokáže spárovat s konkrétní osobou) se tahle platba k vašemu účtu přiřadí, takže podporovatel dostane všechny výhody zvoleného balíčku.
Root.cz se tak stává průkopníkem mezi českými weby, když bitcoin jako platební metodu nemá jen jako „exotický doplněk“ pro jednorázové dary, ale nabízí ho jako standardní platební metodu.
Budeme rádi, když novinku vyzkoušíte a dáte nám vědět, jak se líbí. Pokud s bitcoinem nemáte zkušenost a nevíte, jak s ním platit, můžete si přečíst krátký seriál pro začátečníky u kolegů na Měšci.