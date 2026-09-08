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Rozšiřujeme nabídku školení, hledáme nová témata i zkušené školitele

Redakce
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Školení Autor: Karel Choc, Root.cz
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Naše nabídka odborných školení se neustále vyvíjí a nyní hledáme nové impulzy pro její další rozšíření. Rádi bychom oslovili zkušené odborníky, lektory i praktiky z oboru, kteří by chtěli připravit školení na zajímavé a aktuální téma.

Nejde nám o nahrazování stávajících kurzů. Naopak chceme jejich nabídku doplnit o nové oblasti, praktické zkušenosti a témata, která dnes mezi účastníky rezonují nebo jim na trhu chybějí.

Uvítáme proto návrhy na nová školení i nabídky spolupráce od školitelů, kteří mají hlubší znalosti ve své oblasti, umějí je srozumitelně předávat a chtějí své zkušenosti sdílet s ostatními.

Zajímají nás například témata spojená s vývojem softwaru, umělou inteligencí, kybernetickou bezpečností, cloudovými technologiemi, daty, DevOps, testováním, řízením projektů nebo dalšími oblastmi, které mohou být užitečné pro začátečníky i zkušené profesionály. Neomezujeme se ale pouze na tyto okruhy — rádi se necháme inspirovat.

Pokud máte nápad na nové školení nebo byste se chtěli zapojit jako školitel či školitelka, napište nám na renata.fiedlerova@iinfo.cz. Stačí stručně představit navrhované téma, cílovou skupinu a svou dosavadní zkušenost s danou oblastí.

Chceme nabídku školení oživit, rozšířit a přinést účastníkům témata, která odpovídají jejich současným potřebám. Budeme rádi za každý podnět.

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Redakce



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