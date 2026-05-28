Root.cz  »  Bezpečnost

Rust zachrání Linux před umělou inteligencí, říká Greg Kroah-Hartman

Petr Krčmář
Dnes
4 nové názory

Sdílet

Robot API umělá inteligence Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Správce linuxvého jádra Greg Kroah-Hartman tvrdí, že jazyk Rust může Linuxu pomoci vypořádat se s přívalem bezpečnostních chyb odhalených pomocí umělé inteligence – konkrétně Dirty Frag, Copy Fail a Fragnesia. Rust totiž zabrání běžným chybám v jazyce C týkajícím se paměti, zámků, zpracování chyb a nedůvěryhodných dat již ve fázi kompilace, nikoli až při lidské či automatické kontrole.

Podle jeho slov nejde o „zázračný lék“ a neznamená to přepisování celého jádra, ale nové ovladače a subsystémy budou s dalším vývojem jádra stále častěji využívat bezpečnější jazyk Rust. Kroah-Hartman tato úskalí ilustroval na konkrétních chybách v jádře napsaném v jazyce C, včetně patnáct let staré chyby v modulu Bluetooth, která odkazovala na ukazatel bez jeho ověření, a chyby v modulu Xen.

Většina chyb v jádře jsou právě takovéto drobné, nepodstatné věci, vysvětlil. Podmínky nejsou kontrolovány, zámky nejsou zapomenuty, dochází k úniku neuvolněné paměti a zranitelnosti se časem hromadí. Způsobují pád jádra. S tím se v jazyce C potýkáme. Proto ho nemáme rádi.

Dále argumentoval, že největší předností Rustu je odhalování těchto chyb již ve fázi kompilace, nikoli až při revizi. Například pokud jde o zamykání, zdůraznil abstrakce zamykání v jádře jazyka Rust: Jediný způsob, jak získat přístup k vnitřním ukazatelům struktur, je zachytit tento zámek a automaticky jej uvolnit. Kompilátor to udělá, je to chráněné, zámek se aktivuje a vše je v pořádku. Prostě nemůžete napsat kód pro přístup k těmto hodnotám… bez zachycení zámku. Kompilátor vám to nedovolí.

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Škoda 440 byla jedinečnou novinkou s přesahem do 70. let

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá týden. Kde se změnila?

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Slavný Brooklynský most se stal osudným jeho projektantovi

Objem přenesených mobilních dat vzrostl o čtvrtinu

Legendární Kachna jako EV s cenou pod 360 tisíc korun

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Klempířův návrh na zrušení poplatků je paskvil

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu