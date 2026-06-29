S menším zpožděním vyšla Mageia 10

Distribuce Mageia, která pokračuje ve šlépějích legendární Mandrivy a Mandrake, vyšla včera ve verzi 10. Původně měla verze 10 vyjít již v dubnu, vydávání se však zpozdilo. Mezi novinky patří jádro 6.18 LTS, mesa 26.0 a KDE Plasma 6.5.
Nově jsou podporovány 32bitové procesory x86 jen s podporou SSE2. Některé softwarové projekty již 32bitové x86 nepodporují, takže balíčků je méně než pro x86_64. Více detailů naleznete v poznámkách o vydání. Stahovat obrazy můžete z oficiálních stránek.
(zdroj: phoronix)