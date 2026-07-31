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Shadow Stack bude až ve Fedoře 46

Jan Fikar
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Fedora Autor: Fedora Project
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Fedora navrhovala použít Shadow Stack jako výchozí již v letošním vydání verze 45. Shadow Stack je bezpečnostní funkce dostupná na procesorech Intel 11. generace  nebo AMD Zen 3 a novější a chrání návratové adresy například před útoky typu přetečení zásobníku. Kvůli Shadow Stack byla také do Glibc přidána podpora pro konfiguraci pomocí souboru  /etc/tunable.conf.

V úterý pak návrh schvalovalo FESCo (Fedora Engineering and Steering Committee) a také jej schválilo. Ale pro Fedoru 46, která vyjde příští rok. Do té doby by se měly vyřešit problémy s ovladači NIVIDIA a Python PyPI. 

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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