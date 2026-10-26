Síťařský CSNOG 2027: termín pro přihlašování prezentací se blíží

Pořadatelé dalšího ročníku komunitního setkání správců nejen českých a slovenských sítí CSNOG 2027 upozorňují, Call for Abstracts pro blížící se akci (20. a 21. ledna 2027, Zlín) končí už 31. října, tedy na konci tohoto týdne.
Náměty na vystoupení mohou zájemci posílat do tří sekcí – správa sítí, legislativa a regulace a akademické projekty. Zveřejněny byly také Call of Partners určené sponzorům a partnerům setkání, kteří by například chtěli mít na CSNOG 2027 svůj stánek.
Cílem tradičního setkání komunity CSNOG je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v Česku a na Slovensku. Akci, která se uskuteční 20. a 21. ledna příštího roku ve Zlíně, organizují sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.