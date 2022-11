Slovenský poslanec vyřadil na týden celý parlament zapojením síťového kabelu

Autor: Depositphotos

V budově slovenského parlamentu došlo k týdennímu výpadku počítačové sítě, takže poslanci museli na týden přerušit schůzi. To, co původně vypadalo jako kybernetický útok, se nakonec ukázalo jen chybou v konfiguraci sítě. Její nedostatky vlastně jen omylem odhalil poslanec Róbert Halák, který objevil volný síťový kabel a zapojil ho do blízké zásuvky.





Tím ovšem propojil dvě zásuvky určené pro připojení uživatelů a v síti vytvořil smyčku. Kvůli chybné konfiguraci Spanning Tree Protokolu a zřejmě chybějící ochraně portů došlo k výpadku části sítě. Ten začali uživatelé pociťovat minulý čtvrtek v 10:43 dopoledne, kdy začaly kolabovat jednotlivé služby.





Problém byl způsoben především nekompetentností obsluhy a také zastaralostí celé sítě, která vznikla na přelomu tisíciletí a její páteřní prvky už nemají více než deset let podporu výrobce. Předseda parlamentu zadal vypracování zprávy, která má vysvětlit, jak mohlo zapojení jednoho kabelu způsobit tak rozsáhlý problém.

Mluví se také o celkové výměně sítě, která by podle předběžných vyčíslení přišla na 25 milionů eur, tedy v přepočtu více než půl miliardy korun.