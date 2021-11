Služba mojeID má 100 000 uživatelů

Služba mojeID, kterou od 26. října 2010 provozuje sdružení CZ.NIC, získala svého 100 000. uživatele.„Stabilní rozšiřování uživatelské základny potvrzuje, že mojeID získává v rámci českého internetu na popularitě. I nadále se budeme intenzivně věnovat rozvoji služby, aby uživatelům i provozovatelům přinášela komfort a zajímavé funkce. Naším cílem je v rámci českého internetu vybudovat z mojeID standardně nabízenou možnost přihlášení k webovým službám,“ uvedl výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip.

„Náš původní plán byl získat do tří let 100 000 uživatelů mojeID. Díky včerejšímu překročení této hranice můžeme směle ohlásit, že jsme této vytyčené mety dosáhli téměř o rok dříve.“ Přihlašování přes mojeID výrazně zvyšuje uživatelský komfort v online prostředí. Pro přístup na participující weby stačí jedna kombinace uživatelského jména a hesla, což eliminuje překlepy, ale především komplikace se ztracenými přístupovými údaji.

Řadu výhod mojeID přináší také provozovatelům a zákazníkům e-shopů. Systém novým zákazníkům automaticky vyplňuje a spravuje kontaktní údaje, čímž je ušetří zdlouhavé registrace, a eliminuje riziko chybných či falešných objednávek. Rovněž může sloužit jako účinný nástroj pro ověření věku například při nákupu alkoholických nápojů.

Služba také zároveň nabízí ověřené kontaktní údaje, přičemž respektovaný provozovatel služby garantuje bezpečnost uložených dat.

Kromě více než sedmi tisíc e-shopů mojeID využívají například zpravodajské weby Mladé fronty nebo Internet Info, služba pro sdílení souborů Úschovna.cz, sociální web Líbímseti.cz, freemail Volný.cz, populární VotočVohoz.cz nebo Jízdomat.cz a další.

„Právě komunitní služby typu Jízdomat.cz nebo VotočVohoz.cz, které kladou velký důraz na důvěryhodnost uživatelů, vnímáme jako perspektivní pro další rozvoj mojeID. Neověření uživatelé, kteří by chtěli do takovýchto komunitních projektů vstoupit, se totiž bez ověření prakticky neobejdou – ověřená identita usnadňuje překonání počátečních bariér spojených se zapojením do komunity. mojeID posiluje význam důvěryhodnosti uživatelů na Internetu, což je jeden z klíčových aspektů této služby,“ dodává Ondřej Písek, marketingový ředitel sdružení CZ.NIC.