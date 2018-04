 »   »  Soud ohledně opičí selfie je u konce, makak se soudit nemůže a není autorem

Petr Krčmář

Federální soud v San Franciscu potvrdil, co už před ním rozhodli jiní soudci: opice nemá stejná práva jako člověk a nemůže podat žalobu na fotografa Davida Slatera. Ten v roce 2011 vlastnil fotoaparát, kterým se vyfotil makak Naruto. Od té doby se fotograf soudí ohledně toho, komu náleží autorská práva. Soud už rozhodl, že opice nemůže být autorem fotografie a Wikipedie tvrdí, že autorská práva tak nenáleží nikomu, což potvrdil i US Copyright Office.

Slater svou fotografii použil v knize o Indonésii a organizace People for Ethical Treatment of Animals (PETA) na něj podala žalobu, podle které prý porušuje autorská práva makaka Naruta. Soudy ale nyní definitivně potvrdily, že opice nemůže být autorem, takže fotografie autora nemá a je tedy volným dílem. Takto o licenci fotografie informuje Wikipedie: This file is in the public domain, because as the work of a non-human animal, it has no human author in whom copyright is vested.