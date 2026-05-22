Soud s Vizio Smart TV kvůli GPL a LGPL

Jan Fikar
Včera
belkin smart tv Autor: Belkin

SFC (Software Freedom Conservancy) od roku 2021 žaluje v USA Vizio Smart TV (od roku 2024 dceřiná společnost Walmartu) kvůli porušování licencí GPL a LGPL. Vizio OS totiž používá Linux založený na Ubuntu, ale nedává k dispozici zdrojové kódy. SFC koupilo mezi roky 2018 a 2021 sedm televizorů Vizio, ale bez zdrojových kódů, které nebyly k dispozici. Ve Vizio OS je kromě jádra ještě systemd, glibc, BusyBox, dnsmasq, bash, tar, SELinux, DirectFB a FFmpeg. Tento software je zveřejněn pod licencí GPL nebo LGPL a vyžaduje zveřejnění modifikovaného zdrojového kódu.

Vizio se brání tím, že SFC není držitelem licencí GPL ani LGPL a tím pádem nemají právo jim nic nařizovat. Také operují s tím, že jde o licenci a ne o smlouvu. V jednom bodě soud již rozhodl v prosinci minulého roku. Tam šlo o to, jestli zařízení musí umožnit běh software, který uživatel změnil. V tomo případě soud rozhodl, že Vizio nemusí dovolit běh upraveného software na svém zařízení. S tím souhlasil i Linus Torvald a říká, že GPL je o sdílení kódu. Neznamená to kontrolu nad přístupem k zařízením.

Rozhodnutí soudu o zdrojových kódech se očekává v srpnu a bude mít velký dopad i na ostatní chytré televizory, které jsou založené na Linuxu. Jde například o webOS (LG), Tizen (Samsung) a Roku OS. Přístup ke zdrojovým kódům by mohl znamenat, že uživatelé budou moci pozměnit operační systém chytrého televizoru tak, aby napřiklad nezobrazoval reklamy, nebo aby za uživateli neslídil.

(zdroj: arstechnica)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

